«Зачем они взяли детей»: как искали пропавших туристов в Пермском крае В Пермском крае в тайге пропала группа туристов из 22 человек, 11 из них — дети

Фото: shutterstock.com

В Пермском крае группа из 22 человек, 11 из которых — дети, пропала во время сплава по маршруту Средняя Усьва — Усьва. Участники должны были выйти на связь и добраться до Горнозаводского городского округа еще 9 июля. Спасатели обнаружили группу пропавших туристов с детьми 11 июля в семи километрах от деревни Безгодово. NEWS.ru рассказывает подробности инцидента.

Как стало известно о пропаже группы

Группа из 22 туристов вышла в поход по реке 4 июля. Участники сплава передвигались по реке на четырех катамаранах. Протяжённость их маршрута должна была составить 175 километров. Путешественники знакомы друг с другом, самому младшему из них всего 5 лет.

Туристы не стали регистрировать свое путешествие в МЧС, сообщал Telegram-канал Mash. Согласно законодательству РФ, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 рабочих дней до начала путешествия.

Фото: shutterstock.com

В воскресенье, 9 июля, спасатели нашли лагерь туристов, в котором никого не было. На месте обнаружили потушенное кострище и много следов обуви. Сотрудники экстренных служб предположили, что из-за обмеления реки Усьва катамараны сели на мель, туристы их бросили и ушли сами искать выход из леса.

В Министерстве безопасности Пермского края сообщили, что информация о пропаже группы туристов поступила в оперативные службы 10 июля в 23:50 мск. В ночь с 10 на 11 июля полицейские обследовали более 40 километров местности в указанном районе, но безуспешно.

О пропаже туристов было публично объявлено утром 11 июля.

«До настоящего времени группа на связь не вышла», — рассказали в ведомстве в первой половине дня 11 июля.

Организовал сплав по реке Вячеслав Коноплёв, ему 38 лет. Его брат рассказал KP.RU, что Коноплев работает начальником производства на одном из пермских заводов, а с туристов денег не берет, водить туристические группы в походы — его хобби.

Туристы могли сойти с маршрута из-за обмеления реки

Скорее всего, участники группы просто не могли завершить свой туристический маршрут из-за очень низкого уровня воды, сообщила NEWS.ru пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Мы очень надеемся, что они просто не смогли дальше передвигаться из-за низкого уровня воды и остановились на какой-то из точек. Это предположение, так как воды действительно нет дальше по маршруту. Район не опасный, постоянно сплавляются, просто сейчас вода низкая», — заявляли в МЧС до обнаружения пропавших.

Что говорят специалисты о маршруте пропавших туристов

В реке Усьве летом мало воды, поэтому на этот маршрут обычно выходят весной, рассказал NEWS.ru руководитель пермского турклуба «Твои яркие выходные» Алексей Светлаков.

«Я не знаю, зачем они вышли на маршрут по Усьве летом, там нет воды. На этот маршрут выходят весной. У нас сейчас жарко, из-за отсутствия воды маршрут непроходимый, совсем не пройти. Зачем они туда пошли, тем более с детьми», — рассказывает он.

По его словам, подобные маршруты туристы проходят за неделю в майские праздники. Светлаков отметил, что в конце мая этот сплав уже непроходим.

«Если они хотели до Усьвы дойти, то это 175 км, огромный маршрут. За неделю пройти нереально, даже если из Безгодово выходить. В день проходить по 30 км надо при хорошем течении, вставать рано, останавливаться попозже», — уверен он.

Светлаков заверил, что подобный маршрут относится к первому уровню категории и не является опасным. Он подчеркнул, что для этого уровня нужна подготовка.

«Знать уровень воды на каждой реке, определять показания гидропостов, потом смотреть, какая группа, какой маршрут ей подходит. Если есть дети, то выбираем самый простой, чтобы в любой момент выйти к цивилизации», — объяснял он.

Светлаков также отмечал, что кроме голода пропавшим туристам ничего не угрожает.

Фото: shutterstock.com

«Пропасть там негде, тем более 22 человека. Сейчас, наверно, идут, мучаются, по сухой реке, по камням. На 22 человек в день литров 40 нужно воды. Вода достаточно чистая на Усьве, можно из реки пить, но лучше кипятить. Река нормальная. Без воды не пропадут. А без еды протянут как-нибудь два дня без проблем, а дальше будет голодно», — говорит он.

Светлаков добавил, что рядом с местом, где потерялась группа туристов, нет населенных пунктов. По его словам, туристов окружала тайга, а следующая деревня находится в 100 км.

Как нашли пропавших туристов

Пропавшую группу туристов нашли днем 11 июля в семи километрах от деревни Безгодово, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, путешественников нашли «сытых, довольных и отдыхающих на берегу реки».

«По данным краевой службы спасения (на 14:40) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья», — говорится в сообщении Министерства безопасности Пермского края.

Фото: mchs_prikamia/t.me

Как можно подать сигнал SOS, если потерялся в тайге

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал в беседе с NEWS.ru, что пропавшие в тайге туристы могут выложить на открытом пространстве их плавсредства и спасательные жилеты в форме аббревиатуры SOS, если возможности двигаться дальше по маршруту у них нет. Если туристы смогут добраться до населенного пункта, где есть связь, то им необходимо сразу же связаться с МЧС.

«Учитывая, что это сплав, у них плавсредства, лодки и спасательные жилеты яркого цвета. Днем они могут их выложить в форме слова SOS на открытом пространстве», — сказал он.

Когда наступит ночь, группе туристов лучше никуда не уходить и развести огонь, утверждает эксперт. По его словам, днем тоже имеет смысл разжечь костер. Туристам лучше искать лиственные породы деревьев, чтобы создать больше густого дыма, который будет заметен с вертолета.

«Можно разжечь костер днем, тоже на открытой площадке, на поляне. Использовать лиственные породы деревьев, чтобы было как можно больше дыма в момент, когда они услышат шум вертолета», — добавил Макеев.

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