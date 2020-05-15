За сутки в России выздоровели 4696 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e8d3983e-9680-11ea-b26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории России из больниц были выписаны 4696 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 14 мая сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

По последней информации, число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 58 226 человек.

Всего в стране COVID-19 заразились 262 843, проживающих в 85 регионах РФ. За всё время с начала пандемии скончались 2418 пациентов. За прошедшие 24 часа были зафиксированы 113 смертей.

Как ранее писалNEWS.ru, за прошедшие сутки в РФ подтверждено 10 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У 42,5% заболевших (4504) клинических проявлений обнаружено не было.