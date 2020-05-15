За сутки в России выявили 10 598 заболевших коронавирусом

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За прошедшие сутки в РФ подтверждено 10 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У 42,5% заболевших (4504) клинических проявлений обнаружено не было.

Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах (+10598 за последние сутки), — сообщили в оперативном штабе.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек (+4696 за сутки), за весь период от коронавируса скончались 2418 россиян (+113 за сутки).

Как писал NEWS.ru, 4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Москве за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбу с COVID-19. Там отметили, что рост числа новых заболевших в Москве замедлился до 3,6%. Днём ранее показатель находился на уровне 3,7.