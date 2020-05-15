В Москве выявили 4 748 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Москве за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.
Там отметили, что рост числа новых заболевших в Москве замедлился до 3,6%. Днём ранее показатель находился на уровне 3,7.
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве в пятницу, 15 мая, от коронавируса вылечились ещё 1235 человек, общее число вылечившихся составило 24 562 человека, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен