В Москве выявили 4 748 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/2bc860a2-9681-11ea-a43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Москве за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Там отметили, что рост числа новых заболевших в Москве замедлился до 3,6%. Днём ранее показатель находился на уровне 3,7.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве в пятницу, 15 мая, от коронавируса вылечились ещё 1235 человек, общее число вылечившихся составило 24 562 человека, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.