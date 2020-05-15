В Москве от коронавируса выздоровели ещё 1235 человек

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Среди всех пассажиров столичного метрополитена 99% находятся в масках. Кроме того, 90% человек в подземке используют перчатки, сообщили представители пресс-службы городского департамента транспорта.

На текущий момент в Мосметро: в масках — 99%, в перчатках — 90%, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте...