В Москве от коронавируса выздоровели ещё 1235 человек

В Москве в пятницу, 15 мая, от коронавируса вылечились ещё 1235 человек, общее число вылечившихся составило 24 562 человека, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1235 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24 562, — сказала она.
Как ранее писал NEWS.ru, в РФ под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся около 256 тыс. российских граждан.
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