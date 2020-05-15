Почти 256 тысяч россиян находятся под наблюдением медиков из-за COVID-19

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В РФ под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся около 256 тыс. российских граждан.

Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. По её данным, с начала пандемии в России было проведено свыше 6,4 млн тестирований на COVID-19. За последние сутки — 225 тысяч тестов, передаёт ТАСС.

Под медицинским наблюдением в России остается 256 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отечественная тест-система на иммунитет к коронавирусу оказалась одной из лучших в мире. Речь идёт о совместной разработке НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.