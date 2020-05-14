Российская тест-система на антитела к COVID стала одной из лучших в мире

https://static.news.ru/photo/b60ceeca-95e3-11ea-9c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отечественная тест-система на иммунитет к коронавирусу оказалась одной из лучших в мире. Речь идёт о совместной разработке НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.

Только что в США вышло международное исследование такого рода систем. Там была и наша система. Хочу отметить, что она заняла хорошее место, первое-второе поделила, потому что она выявляет антитела у 99 переболевших пациентов из 100, — сообщил на совещании по развитию генетических технологий в РФ директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Александр Макаров.

Помимо этой, в РФ используется и разработка новосибирской гослаборатории «Вектор». Её препараты не предназначены для коммерческого распространения. Тест-системы НМИЦ и Института молекулярной биологии хотят продавать частным лабораториям. В перспективе это поможет выявлять людей, излечившихся от COVID-19, которые могут помочь больным коронавирусом. В плазме их крови содержатся необходимые для борьбы с инфекцией антитела.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа до 100 тысяч в сутки.