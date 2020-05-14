В Москве будут делать до 100 000 ИФА-тестов на коронавирус в сутки

https://static.news.ru/photo/3173bbc4-95db-11ea-a569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тысяч в сутки. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета столицы по новой коронавирусной инфекции.

По его словам, технические возможности позволяют столичному здравоохранению увеличить число тестирования на коронавирус в последующем до 200 тысяч в сутки.

Иммуноферментный анализ предполагает, что у человека будут брать кровь из вены, затем в лаборатории будет проходить исследование, которое позволит определить наличие антител к возбудителю. Это сложный для выполнения тест, но он обладает высокой чувствительностью.

При этом для выявления коронавируса в организме в России сейчас используют отечественные тест-системы. Они работают по методу ПЦР — это полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять инфекции на ранних стадиях. На наличие того или иного возбудителя в организме может указать буквально одна единица ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) или РНК (рибонуклеиновая кислота). Прмиенительно к новому коронавирусу речь идёт об РНК.

Кроме того, в России зарегистрированы две отечественные тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Одну разработала новосибирская гослаборатория «Вектор». Вторую — медицинский исследовательский центр гематологии, писал NEWS.ru.