Росздравнадзор зарегистрировал тест на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/e8f5af3a-8b7e-11ea-86cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала тест на антитела к коронавирусу, который был разработан при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.

Такой анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. Иммунный ответ появляется не сразу, но зато сохраняется очень долго. Поэтому такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на сам вирус. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19, — написал у себя в Facebook глава лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

Он отметил, что тест уже был передан в несколько больниц для тестирования. В ближайшие несколько месяцев НМИЦ будет проводить тест для всех желающих.

Как ранее писал NEWS.ru, за время пандемии коронавируса в РФ выполнено более 3,7 млн тестов на инфекцию, сообщает Роспотребнадзор. Уточняется, что 225 тысяч тестов было проведено за минувшие сутки, под медицинским наблюдением в стране остаются 211 тысяч человек.