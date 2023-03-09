Взрыв газа в жилом доме в Чите снес два этажа: причины ЧП, кто пострадал В поселке Антипиха в Чите произошел взрыв бытового газа, что привело к разрушению двух этажей и шести квартир

Фото: Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

9 марта в жилом доме в поселке Антипиха в Чите произошел взрыв бытового газа, что привело к разрушению двух этажей. По последним данным МЧС России, всего спасены 12 человек, в том числе трое детей, из-под завалов извлекли пять человек. Предварительно, в разрушенном здании сейчас больше нет людей. По данным Минздрава Забайкалья, пострадало 11 человек, из них трое детей. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. На место взрыва выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, там же находятся министр ЖКЖ Забайкалья Алексей Головинкин, прокурор Забайкальского края Максим Ершов и заместитель губернатора края Александр Костенко.

Взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 08:50 по московскому времени. По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Забайкальскому краю.

Фото: Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

По данным МЧС, в момент разбора завалов под обломками дома были слышны голоса людей, но всех их удалось спасти. Всего для ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Чите было задействовано 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России — 35 человек и 9 единиц техники.

После объявления минуты тишины под перекрытиями между четвертым и пятым этажами были услышаны человеческие голоса. Производятся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей, — отметили в МЧС.

В то же время Telegram-канал Babr Mash сообщил, что газ в квартирах по адресу: улица Боровая, 6, якобы отключили почти три года назад из-за претензий управляющей компании к качеству газа. Люди стали использовать небезопасные баллоны с пропаном. По данным Babr Mash, причиной взрыва газа в жилом доме в Чите могла стать испытательная подача топлива по изношенному оборудованию, местные жители несколько лет добивались нового договора с оператором «Читаоблгаз». Как утверждают авторы Babr Mash, он был подписан неделю назад, пуск топлива состоялся 9 марта. После этого и произошел взрыв. Представители «Читаоблгаза» эту информацию пока не комментировали. Между тем ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил, что причиной взрыва в жилом доме в Чите стала разгерметизация газового баллона.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что из-за взрыва вздрогнули соседние дома, «была страшная вибрация».

В мэрии Читы заявили, что оставшихся без жилья после взрыва бытового газа разместят в маневренном фонде. Там также добавили, что пока трудно сказать, сколько людей нуждается во временном жилье.

Всего из пострадавшего здания эвакуировали 30 жильцов. В городской администрации сообщили о развертывании пункта временного размещения (ПВР) на муниципальной спортивной базе «Березка». На ее территории доступно 15 мест для жителей пострадавшего дома. Также идут работы по подготовке ПВР на базе школы № 14. В ней смогут разместиться еще 50 человек. При необходимости будет развернуто столько пунктов, сколько потребуется.

Зампред правительства Забайкальского края Алексей Серейкин сообщил, что жителей двух подъездов дома расселят сегодня, состояние еще двух подъездов пока оценивается. Далее, по его словам, планируется обрушение конструкций, которые представляют угрозу. Серейкин добавил, что широкомасштабные работы по разбору завалов пройдут завтра, вся необходимая техника имеется в наличии.

После взрыва газа в жилом доме в Чите возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи работают на месте происшествия, опрашиваются свидетели.