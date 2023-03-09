Два этажа жилого дома в Чите обрушились после взрыва газа

Фото: 75.mchs.gov

Взрыв газа в Чите

В жилом доме в Чите произошел взрыв газа, сообщает в Telegram региональное управление МЧС. В ведомстве отметили, что в результате взрыва были разрушены два этажа дома. Спасатели смогли вытащить оттуда восемь человек, включая двоих детей. Работники МЧС продолжают работать на месте происшествия.

Взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 08:50 по московскому времени. По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено восемь человек, — сказали в МЧС.

Всего к спасательным работам привлечены 35 сотрудников МЧС и девять единиц техники. По данным Telegram-канала SHOT, спасателям удалось достать из-под завалов маленькую девочку и собаку. По информации канала, также в одной из разрушенных квартир продолжает оставаться пожилая женщина.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

Эксперт по ЖКХ Валерий Мамчур ранее заявил, что взрывов газа в жилых домах можно избежать, если каждый собственник будет поддерживать исправность своего оборудования и вовремя проводить его проверку. Он добавил, что также важно не менее трех раз в течение отопительного сезона проверять вентиляцию на исправность.