Стало известно, почему в Чите взорвался газ Mash: взрыв в жилом доме в Чите произошел во время испытательной подачи газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной взрыва газа в жилом доме в Чите стала испытательная подача топлива по изношенному оборудованию, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По данным канала, местные жители несколько лет добивались нового договора с оператором «Читаоблгаз», поскольку некоторые жильцы стали использовать баллоны с пропаном.

Как утверждают авторы Babr Mash, новый договор о подаче газа был подписан неделю назад, пуск топлива состоялся 9 марта. Сразу же после этого и произошел взрыв.

Источник ТАСС в прокуратуре Забайкальского края рассказал, что на место происшествия выехали прокурор Максим Ершов, губернатор региона Александр Осипов, а также сотрудники Следственного комитета. По факту взрыва газа проводится проверка.

О взрыве газа в жилом доме на Боровой улице в Чите ранее сообщили в МЧС. В ведомстве отметили, что в результате взрыва были разрушены два этажа дома. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

Спасатели смогли вытащить из-под завалов дома восемь человек, включая двоих детей. Работники МЧС продолжают работать на месте происшествия. Всего к спасательным работам привлечены 35 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Мамчур ранее заявил, что взрывов газа в жилых домах можно с легкостью избежать, если каждый собственник будет поддерживать исправность своего оборудования и вовремя проводить его проверку. Он добавил, что также важно не менее трех раз в течение отопительного сезона проверять вентиляцию на исправность.