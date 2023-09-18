Всё началось с бутылки: русский номер на автомобиле стал черной меткой

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Прибалтика, Финляндия и Польша запретили въезд автомобилей с российским номерами. А еще часто можно услышать предупреждения о том, что скоро на границе начнут отбирать телефоны, одежду и даже туалетную бумагу. Шутка? Не в этот раз.

Напомню, из-за чего начался весь сыр-бор. Все было относительно спокойно, пока неожиданно в Германии таможня не арестовала несколько машин с российскими госномерами, объяснив это тем, что они подпадают под санкции.

Цель — автомобили

Но это были не какие-то новые санкции — перечень санкционных товаров, запрещенных к ввозу в Европу, был принят давно. И в нем уже давно были и автомобили. Но почему-то тогда на этот список никто не обратил внимания.

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

И даже летом 2023 года, когда в Германии стали задерживать машины с российской регистрацией, в большинстве других европейских стран ничего не изменилось.

И вот в сентябре понеслось... Причем стали говорить, что отнимают не только машины, но и ноутбуки, смартфоны, косметику, средства личной гигиены и прочее. Довольно быстро страсти по туалетной бумаге поутихли (ввиду их полного абсурда), но вот за автомобили европейцы взялись всерьез. Видимо, потому что это самый дорогой товар, который может быть у простого гражданина. За прошедшую неделю о запрете въезда машин с российскими номерами объявили почти все европейские страны, граничащие с Россией (в стороне осталась только Норвегия).

Правило работает, машины не пускают

Что сейчас происходит на погранпереходах? Как оказалось, таможенники начали исполнять решения своих правительств и перестали пропускать автомобили с российскими номерами. А если кто-то едет, то его просто разворачивают.

Поскольку обычные туристы через сухопутные границы уже давно не ездят, то запрет затронул тех, кто до сих пор имел основания для пересечения границы. Например, у кого были близкие родственники в Европе.

Но при этом европейские власти поступили странно — запрещен проезд только легковых автомобилей с российским номерами. А вот на автобусе (пока) ездить можно. То есть, кому надо, тот продолжает ездить в Европу. Только путь стал чуть сложнее.

Все началось с бутылки виски

Всех сильно волновал вопрос с личными вещами. Пока их никто не трогает. Вот только при любой поездке надо помнить: если таможенник сегодня не отнял у вас телефон, то это не значит, что он так же поступит и завтра. Ведь правила разрешают изымать даже шампуни и косметику, не говоря уже о дорогих iPhone. Так что я бы советовал не рисковать и приезжать в Европу с самым дешевым смартфоном, который не жалко и выбросить. На всякий случай (тут надо отметить, что до нынешнего лета никто не мог поверить, что кто-то начнет конфисковывать частные автомобили).

Фото: Thorsten Gutschalk/imageBROKER.com/Global Look Press

Кстати напомню, что в июне прошлого года был введен запрет на ввоз в страны ЕС крепкого алкоголя из России. И для многих туристов этот запрет тогда стал неприятным сюрпризом: таможенники рылись в чемоданах и вытаскивали бутылки. А затем предлагали туристам либо вернуться обратно в Россию, либо утилизировать алкоголь на месте, выбросив его в мусорный контейнер.

Но тот запрет можно было хоть как-то оправдать. Мол, не надо к нам привозить свои бутылки из дьюти-фри, а если хотите выпить, то покупайте алкоголь в обычном магазине с наценкой. Но ведь автомобили не продаются в дьюти-фри. Тогда зачем это все?

Автомобилям — нет, а газу — да

Можно долго распинаться о странности этих ограничений. Эта мера имела бы под собой хоть какое-то основание, если бы до этого Европа, например, полностью отказалась от закупки нашего газа или нефти. Мол, мы ставим на «стоп» весь товарообмен. Но газ и нефть продолжают поступать в Европу. И руководителей Прибалтики, Польши и Финляндии это совершенно не смущает.

И, конечно, возникает вопрос: а какие меры должна предпринять Россия? Кажется, что самое простое решение — это аналогично запретить въезд автомобилей из стран, которые не пускают машины с нашими номерами.

Но пока с нашей стороны ничего похожего не предвидится — мы по-прежнему свободно пропускаем всех желающих на любом виде транспорта. И, конечно, не планируем конфисковывать личные вещи. Надеюсь, здравый смысл в этом вопросе будет на нашей стороне.

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