Волчанск, Торское, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 августа

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 21 августа? Что происходит у Александрограда, Волчанска, Дачного, Камышевахи, Новогеоргиевки, Покровска, Панковки, Предтечино, Сухецкого, Северска, Торского, Харькова, Чунишино, Шахово и Шандриголово?

WarGonzo

«На Южно-Донецком участке тактические успехи ВС РФ. Российские войска освободили Новогеоргиевку, тем самым увеличив охват Камышевахи. Поступают сведения, что ВСУ пытаются остановить продвижение войск РФ в направлении Великомихайловки: по линии Январское — Александроград идут бои. На Покровском направлении ВС РФ продолжают расширять зону контроля. Взято под контроль село Сухецкое, утрата которого грозит ВСУ ослаблением линии обороны вплоть до административных границ Днепропетровской области. ВС РФ продолжают движение к северу от Покровско-Мирноградской агломерации. Взято под контроль село Панковка. ВС РФ продолжают наступление уже в западной части Владимировки, охватывают Шахово. На Добропольском выступе обстановка остается сложной. Учитывая динамичность фронта, провести устойчивую ЛБС пока не представляется возможным. На Краснолиманском направлении продолжаются бои в Шандриголово, Среднем и Торском. Фиксируется продвижение войск РФ до 500 метров западнее Колодезей в направлении села Ставки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении командование ВСУ ввело в бой свежие резервы и пытается восстановить утраченные позиции в Волчанске на левом берегу реки Волчьей, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Продолжаются тяжелые бои в лесу западнее Синельниково. Есть продвижение штурмовых групп группировки войск „Север“ в направлении Хатнего. На Краснолиманском направлении в Серебрянском лесу ВС России заняли два кармана общей площадью до 10,5 квадратного километра, признают каналы противника. Севернее Покровска (Красноармейска) ВС России расширяют участок вклинения в оборону противника, взяты села Сухецкое и Панковка ДНР. Под утро наши стратегические бомбардировщики осуществили пуски ракет по территории противника. Этому предшествовала работа „Гераней“, которых враг насчитал более сотни. В Закарпатье поражен завод Flextronics в Мукачево, в Днепропетровской области — газовые хранилища у Павлограда, также газовая инфраструктура поражена в Кегичевском районе Харьковской области. Также сообщается о взрывах в Запорожье, Луцке, Львове, о детонациях в Черкасской и Киевской областях», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении ВС РФ расширяют контроль территории, идет зачистка опорных пунктов, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«У Чунишино бои идут в лесопосадках, выбиваем врага из блиндажей, ситуация с высокой активностью дронов врага крайне осложняет ситуацию. Северское направление. ВС РФ ведут боевые действия в пойменных лесах в районе озер Чумацкий Ерик и Линево. В районе Северска наши штурмовые группы вышли к прудам на северо-восточной окраине города. Константиновское направление. Со стороны Предтечино бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ и зашли в пригород Константиновки. Зачищаем лесополосы в районе Клебан-Быка, что должно обеспечить соединение с российскими группировками, действующими севернее», — сообщили военкоры.

