12 февраля 2026 в 15:05

Войска беспилотников получили 3D-принтеры

В войска беспилотных систем поставили оборудование для 3D-печати

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В подразделения войск беспилотных систем поступило оборудование для 3D-печати, которое позволит изготавливать комплектующие и проводить ремонт дронов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны РФ. Поставка выполнена во исполнение поручения главы военного ведомства.

Заместитель начальника управления войск беспилотных систем группировки доложил, что в рамках исполнения поручения министра обороны РФ в подразделения БПС поставлено оборудование [для] 3D-печати для изготовления комплектующих, технического обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Ставрополье ежедневно десятки жителей проходят отбор в новый род войск — войска беспилотных систем. Кандидаты проходят углублённый психологический отбор, а инструкторы оценивают их морально-психологическую готовность и навыки ориентирования.

До этого в Министерстве обороны заявили об ударах по ключевым объектам, обеспечивающим нужды ВСУ. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили предприятия топливно-энергетического комплекса, транспортные узлы и пункты дислокации противника в 139 районах. Также под огонь попали места сборки и хранения беспилотников дальнего действия и склады боеприпасов к ним.

Минобороны РФ
военнослужащие
беспилотники
3D-принтеры
