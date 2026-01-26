Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:18

Новый род войск стал популярен среди российских добровольцев

МО: жители Ставрополья активно отбираются в войска беспилотных систем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ежедневно десятки жителей Ставрополья и других регионов проходят отбор в новый род войск — войска беспилотных систем (БпС) на пункте отбора на контрактную службу в городе Ставрополь, сообщила NEWS.ru пресс-служба Минобороны РФ. Кандидаты подают заявления, а инструкторы проводят их профессиональную проверку.

Те кандидаты, которые поступают в войска беспилотных систем, они проходят полный профессиональный психологический отбор с дополнительными методиками, ориентированием в пространстве. Упор делается на морально-психологическую готовность и соответствие требованиям к кандидату в войска беспилотных систем, — сообщили офицер пункта отбора на военную службу.

В пункте регулярно присутствуют представители войск беспилотных систем, которые подробно рассказывают об особенностях службы и знакомят кандидатов с используемой техникой. На территории Южного военного округа действует несколько учебных центров, где готовят специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Ранее представители Министерства обороны РФ в комментарии для NEWS.ru сообщали, что в каждом регионе Российской Федерации организован набор граждан для службы в войсках беспилотных систем. Для новобранцев разработан специальный контракт. Его минимальный срок составляет один год.

