Война у порога Время дипломатических расшаркиваний закончилось

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Военнослужащий РФ

Случилось то, о чем многие говорили давно: президент объявил о начале частичной мобилизации. Под знамена будут призываться сограждане из мобилизационного резерва, обладающие соответствующими воинскими специальностями. По некоторым данным, наш ближайший мобрезерв, запас, достигает двух миллионов. А в целом он — 25 миллионов человек. Хотя очевидно, масштабы призыва будут куда скромнее. Пока планируется призвать порядка трехсот тысяч. Причем обычно призываются рядовые и сержанты до 35 лет, младшие и офицеры среднего звена до 50 лет, полковники и выше до 60 лет.

Характерно, что указ президента уже вступил в действие. А значит, предварительные расчеты и «раскладки» по областям и республикам уже сделаны заранее. Потому и ответственность за его реализацию возложена на губернаторов, для которых это будет серьезным экзаменом. Губернаторы, видимо, и лично возглавят призывные комиссии. В Питере эту функцию уже возложил на себя Александр Беглов.

Суть новой ситуации, с которой столкнулась наша страна, заключается прежде всего в том, что война впервые за последние тридцать лет, перестает быть чем-то далеким и абстрактным для большинства, как это было во время контртеррористической операции на Северном Кавказе и военных действий в Сирии. Теперь суровая реальность может коснуться сразу многих семей в глубоком тылу, куда не долетают снаряды американских залповых систем. А это психологически очень не просто. К тому же явно мобилизация может охватить и вновь освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей. Поэтому новые россияне должны четко понимать, что, голосуя на референдуме за прием их земель в состав России, они также берут на себя реальную ответственность за успех всей операции по демилитаризации Украины. Быть вместе, так во всем.

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

А принимаемые в ускоренном порядке законы, ужесточающие наказание за неявку в военкомат при получении повестки, превращают патриотизм из общей благой позиции в конкретные ответственные поступки. Как говорили в прежние времена: надо быть очень смелым человеком, чтобы стать трусом в нашей армии.

Одновременно и все общество должно переходить на военные рельсы, что на практике будет означать особый многосменный режим работы не только предприятий ОПК, но и органов власти, системы правопорядка. Видимо, будет объявлен запрет на выезд за границу для тех категорий сограждан, что могут быть призваны в первую или в последующие очереди. Можно предположить ужесточение цензуры за публикациями на военную тему в информпространстве, включая и Telegram.

Конечно, очень важно, чтобы мобилизация и все, что будет вокруг этого процесса злонамеренно накручено нашими «доброжелателями», не смогли подорвать тот общенациональный консенсус, что сложился в нашем обществе вокруг идеи неизбежности проведения СВО. И тут важно не врать, не подорвать доверие к действиям государства. Говорить правду. Пусть и самую неприятную. И не изобретать версии перегруппировки сил при отступлении. И хорошо, что Сергей Шойгу назвал цифру наших потерь, которые уже почти достигают половины афганских. Ну так и таких интенсивных боев не было со времен второй мировой войны.

Фото: Максим Киселев/ТАСС Осенний призыв

Пока можно только предполагать изменение характера боевых действий. Поскольку у армии явно не хватало личного состава для ведения активных наступательных операций. Будут использованы самолеты стратегической и фронтовой тавиации, способные нести тонны полезной нагрузки и осуществлять ковровые бомбардировки для подавления группировок противника. Не исключено, что начнется активное уничтожение инфрастуктуры киевской Украины, дабы нарушить все системы управления. Будет ли война в космосе, если за нами наблюдает и снабжает украинских националистов разведывательной информацией группировка из 70 натовских спутников, это вопрос следующего этапа. Но явно сняты табу с использования всех сил и средств.