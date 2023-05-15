Военный эксперт объяснил атаку ВСУ на гражданские объекты в Луганске Военный эксперт Сивков: ВСУ показали возможности Storm Shadow, ударив по объектам в Луганске

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Ударами по гражданским объектам в Луганске ВСУ продемонстрировали возможности англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», аналитик отметил, что атаковать прикрытые ПВО цели украинская армия не рискнула, чтобы не дискредитировать поставленное союзниками вооружение.

Для такой системы, как «Панцирь-С», «Бук-М3», «Тор-М» британская ракета является полигонной целью, в общем-то говоря. Поэтому по объектам, прикрытым ПВО, они решили не стрелять, а показать свою мощь по гражданским объектам, чтобы ракеты не дискредитировать, — пояснил эксперт.

По словам Сивкова, иностранные ракеты являются ухудшенным аналогом российского «Калибра», так как их дальность выстрела значительно меньше. Эксперт уточнил, что англо-французские технологии в производстве вооружения в целом значительно уступают российским и американским. Он добавил, что характеристики Storm Shadow схожи с характеристиками «Калибра» по траектории полета на малых высотах с использованием GPS и системы ориентировки по рельефу местности.

Кроме того, иностранные ракеты выполнены с элементами стелс-технологий, что позволяет им оставаться малозаметными. Аналитик пояснил, что, если в воздухе будут находиться самолеты радиолокационного дозора, Storm Shadow будут легко уничтожаться даже при использовании старых ПВО. Сивков выразил уверенность, что ВС РФ примут меры по защите от подобного рода атак.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее подтвердил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска. Исполняющий обязанности главы республики считает, что Киев нанес удар с целью запугать мирных жителей.

13 мая в Луганске прогремели новые взрывы. По словам местных жителей, взрыв произошел в районе стадиона «Авангард», звук также слышали жители районов, расположенных рядом с автовокзалом.