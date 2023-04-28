Военный эксперт назвал преимущества российских планирующих бомб Военный эксперт Литовкин назвал уничтожение любого объекта преимуществом планирующих бомб

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Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э

Преимуществом российских планирующих бомб является способность уничтожить любой объект, который находится под ними, рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин. Он пояснил Lenta.ru, что они действуют также и под землей на определенной глубине в зависимости от типа и мощности бомбы и способны нанести ущерб подземным сооружениям.

Они способны уничтожать любые объекты, которые под ними находятся — склады с боеприпасами, они могут поражать личный состав в окопах, пункты управления, штабы. В общем, все, что находится на земле и под землей на определенной глубине. В зависимости от типа бомб, от мощности, она может уничтожать и подземные сооружения тоже, - отметил Литовкин.

По словам эксперта, такие бомбы также недорогие в производстве, так как это старое модернизированное вооружение. У них есть двигатель и программа полета, которые направляют бомбы к нужной цели. Литовкин пояснил, что их можно применять в зоне действия ПВО. Кроме того, у такой бомбы широкий радиус действия, поэтому отклонение на 20-30 м не станет проблемой.

Например, у артиллерийского снаряда калибром 122 мм коэффициент отклонения 25 м. Даже если он отклонится от цели на 25 м, это ничего не значит, он уничтожит эту цель. Поэтому говорить о том, насколько они точны, не совсем правильно. Мы знаем, что она в любом случае нанесет урон противнику тот, который предполагался, - заключил эксперт.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее заявил, что на российские воздушные бомбы ФАБ 3000 и ФАБ 5000 не будут устанавливать планирующие крылышки, поскольку их работа на поле боя более избирательна. Крылышки же применяются для удержания планирующего полета снаряда.