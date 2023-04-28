Военэксперт Леонков: авиабомбы России обойдутся без планирующих крылышек

Военный эксперт Алексей Леонков заявил в комментарии NEWS.ru, что на российские воздушные бомбы ФАБ 3000 и ФАБ 5000 не будут устанавливать планирующие крылышки, поскольку их работа на поле боя — более избирательная. Крылышки же применяются для удержания планирующего полета снаряда.

На ФАБ 3000 и ФАБ 5000 планирующие крылышки ставить нет практически никакого смысла. Ведь задача крыльев удержать планирующий полет бомбы, а применение этих бомб избирательное. Даже когда не «АзовСтали» производили бомбардировку трехтонниками, эффект был не такой, как ожидалось. Конечно, у наших тоже есть свой ряд факторов по типу установок, но боеприпас должен быть эффективен и доступен в цене, поэтому на наших устройствах устанавливаются калибры 500 и 1500 кг, они решают большинство задач на более боя, — заявил Леонков

Именно бомбы ФАБ 3000 и ФАБ 5000 могут быть использованы для отражения контрнаступления ВСУ.

Алексей Леонков сравнивал российские планирующие бомбы используются на калибры 500 и 1,5 тысячи с американским планирующим боеприпасом JDAM. Эксперты заявляли, что такие снаряды практически неуязвимы для ПВО, так как падают за пределами досягаемости украинских ракетных систем. Еще одним преимуществом этого оружия назвали относительно недорогое производство.