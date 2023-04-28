В США испугались российских планирующих бомб Newsweek: в США и на Украине российские планирующие бомбы сочли серьезной угрозой

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Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э

Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Украины, пишет Newsweek. Эксперты издания отмечают, что такие снаряды практически неуязвимы для ПВО, так как падают за пределами досягаемости украинских ракетных систем. Еще одним преимуществом этого оружия назвали относительно недорогое производство.

Планирующие бомбы — это довольно изобретательное фантастическое оружие. С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику, — сказал военный эксперт Гай МакКардл.

Газета Asia Times ранее отмечала, что американские системы ПВО на Украине не могут справиться с российскими снарядами УПАБ (управляемая планирующая авиационная бомба) По данным издания, ни одна из подобных ракет не была сбита в ходе СВО. В материале отмечается, что пока в битве планирующих бомб российская сторона побеждает. На Украине российские бомбы УПАБ уже назвали «чрезвычайной угрозой».

Asia Times сообщала, что США поставили Украине два разных типа планирующих бомб: GLSDB (бомба малого диаметра наземного базирования) производства Boeing и Saab (Швеция) и JDAM-ER (совместный боеприпас прямого поражения увеличенной дальности) производства Boeing. Однако поставляемое США оружие не было эффективным и было перехвачено ВС РФ.