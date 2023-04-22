Русские бомбы стали проблемой для США на Украине Asia Times: российские бомбы поставили в тупик американские ПВО на Украине

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Американские системы ПВО на Украине не могут справиться с российскими снарядами УПАБ (управляемая планирующая авиационная бомба), передает газета Asia Times. По данным издания, ни одна из подобных ракет не была сбита в ходе СВО. В материале отмечается, что пока что в битве планирующих бомб российская сторона побеждает. На Украине российские бомбы УПАБ уже назвали «чрезвычайной угрозой».

Asia Times cообщает, что США поставили Украине два разных типа планирующих бомб: GLSDB (бомба малого диаметра наземного базирования) производства Boeing и Saab (Швеция) и JDAM-ER (совместный боеприпас прямого поражения увеличенной дальности) производства Boeing. Однако поставляемое США оружие не было эффективным и было перехвачено ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в России создано противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое способно глушить наиболее применяемые в зоне СВО квадрокоптеры. Речь идет о беспилотниках типа Mavic, FPV и Autel. Сейчас «Степашку» испытывают как на полигонах, так и в зоне проведения СВО. Противодроновое ружье обладает дельностью подавления до 1,5 км.