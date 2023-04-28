Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru объяснил, как в России используются планирующие бомбы. По его словам, боеприпасы используются на калибры 500 и 1,5 тысячи килограмм.
Это наш российский ответ американским планирующим боеприпасам, например, JDAM. В то же время они ограничены по типу бомб, которые они могут применить. У наших эти крылышки ставят на калибры 500 и 1500 кг. На 3-х и 5-тоники ставить такое устройство я не вижу смысла, потому что это будет совершенно другое устройство. А для 3-х и 5-тонников задачи всегда специфические, они не являются оружием массового применения. Массового — это калибры 250, 500, и чуть меньше — полуторатысячники. Это если мы говорим про авиационные боеприпасы, — сказал Леонков.
Ранее издание Newsweek сообщило, что российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Украины. Эксперты считают, что такие снаряды практически неуязвимы для ПВО, так как падают за пределами досягаемости украинских ракетных систем. Еще одним преимуществом этого оружия назвали относительно недорогое производство.