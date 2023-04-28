Это наш российский ответ американским планирующим боеприпасам, например, JDAM. В то же время они ограничены по типу бомб, которые они могут применить. У наших эти крылышки ставят на калибры 500 и 1500 кг. На 3-х и 5-тоники ставить такое устройство я не вижу смысла, потому что это будет совершенно другое устройство. А для 3-х и 5-тонников задачи всегда специфические, они не являются оружием массового применения. Массового — это калибры 250, 500, и чуть меньше — полуторатысячники. Это если мы говорим про авиационные боеприпасы, — сказал Леонков.