Военэксперт сообщил о серьезной концентрации западных наемников на Украине Военный эксперт Матвийчук сообщил о серьезной концентрации западных наемников на Украине

Фото: МО Украины

На Украине замечена серьезная концентрация западных наемников, заявил NEWS.ru ветеран разведки, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, за прошедшие сутки зафиксировано от 500 до 1000 иностранных бойцов из США, Германии и Польши.

По данным нашей военной разведки, на Украине резко увеличилось число иностранных наемников. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано от 500 до 1000 иностранцев, прибывших на Украину. Среди них поляки, немцы и, конечно же, американцы, — заявил Матвийчук.

По мнению эксперта, все это может говорить о подготовке серьезных провокаций с украинской стороны.

Матвийчук ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины могут готовить провокации по всей линии фронта в ночь на 11 июля. По его словам, это может быть связано с возможным участием украинского президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что менее чем за сутки до начала саммита НАТО в Вильнюсе члены Альянса все еще не согласовали формулировки в итоговом заявлении по вопросу вступления Украины в состав военного блока. Он добавил, что консультации по этому поводу продолжатся 10 июля.

Немецкое издание Bild сообщало со ссылкой на дипломатические источники, что официальную заявку Украины на вступление в НАТО блокируют США и Германия. По данным газеты, Вашингтон и Берлин также оказывают давление на союзников по Альянсу, что те поддержали их позицию.