Менее чем за день до начала саммита НАТО в литовском Вильнюсе члены военно-политического блока по-прежнему не согласовали формулировки в итоговом заявлении по вопросу стремления Украины присоединиться к Альянсу, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Он отметил, что консультации продолжаются, и 10 июля эта тема будет обсуждаться еще раз, передает РИА Новости.