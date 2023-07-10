Ветеран разведки сообщил о готовящихся провокациях ВСУ в ночь на 11 июля Ветеран разведки Матвийчук предупредил о возможных провокациях ВСУ ночью 11 июля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут готовить провокации по всей линии фронта в ночь на 11 июля, заявил NEWS.ru военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук. По его словам, это может быть связано с возможным участием украинского президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе.

Сегодня в ночь нам следует ожидать провокаций по всей линии фронта. А сделано это будет для того, чтобы Зеленскому было что показать на саммите НАТО. Но повторюсь, никаких прорывов, обрушений фронта и тому подобного также ожидать не стоит. Все на своих местах и готовы к отражению любого рода угрозы, — заявил Матвийчук.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что менее чем за сутки до начала саммита НАТО в Вильнюсе члены Альянса все еще не согласовали формулировки в итоговом заявлении по вопросу вступления Украины в состав военного блока. Столтенберг заявил, что консультации по этому поводу продолжатся 10 июля.

Немецкое издание Bild сообщало со ссылкой на дипломатические источники, что официальную заявку Украины на вступление в НАТО блокируют США и Германия. По данным газеты, Вашингтон и Берлин также оказывают давление на союзников по Альянсу, что те поддержали их позицию.