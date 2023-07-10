Стало известно, какие страны НАТО блокируют вступление Украины в Альянс Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Германия и США блокируют официальную заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, пишет Bild со ссылкой на диписточники. Помимо этого, Вашингтон и Берлин оказывают давление на остальных членов Альянса, чтобы те поддержали их позицию.

Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО, — приводит газета слова одного из высокопоставленных чиновников.

Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе хотел просить принять Киев в Альянс.

Ранее стало известно, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе союзники планируют объявить о масштабном соглашении, которое будет включать создание многопрофильной структуры для поддержки Украины.

Кроме того, НАТО может дать Киеву гарантии безопасности либо будет помогать и укреплять Украину в военном отношении по модели Израиля. Отмечается, что финансово выгоднее первый вариант, однако он может дорого обойтись союзникам с точки зрения ответственности за происходящее.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля и соберет лидеров всех стран Альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не будет принята в члены НАТО на этом саммите.