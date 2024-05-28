Военэксперт рассказал, как ВС РФ изменили советскую военную доктрину Полковник Алехин: ВС России внедрили новые способы ведения боевых действий

Фото: МО РФ

Командование ВС РФ использует советскую военную доктрину, так как она была проверена временем, рассказал NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, она изменилась из-за применения новейших вооружений, таких как БПЛА.

Наши командиры, начиная от Генштаба и заканчивая средним звеном, прекрасно понимают, что надо пользоваться нашим проверенным багажом. Это основа, но к ней добавились новые, современные способы ведения боевых действий, например те же дроны. Более того, улучшилась мотивированность военнослужащих, за два с лишним года СВО они приобрели колоссальный опыт, — заявил Алехин.

Он выразил уверенность в том, что военные знания приобретаются не на фронте, а на учебных полигонах. Это показала частичная мобилизация. Поэтому, по его словам, сейчас в ВС РФ ведется усиленная подготовка спецназа, штурмовых групп, пехоты на полигоне с участием инструкторов, которые приобрели опыт в предыдущих военных кампаниях и СВО.

Ранее Алехин заявил, что ВСУ применили химоружие в Харьковской области рядом с селом Липцы. Он отметил, что атаку готовили заранее: ящики со снарядами привезли в закрытых вагонах на железнодорожную станцию Основа месяц назад.

До этого бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что странам Запада придется пройти через революционные изменения в военной доктрине, чтобы выдержать прямой конфликт с Россией. По его словам, военная доктрина России обладает преемственностью, которая дает здравый подход к ведению боевых действий.