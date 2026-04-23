23 апреля 2026 в 15:10

Сайт НХЛ попал в белый список Минцифры

Минцифры России включило сайты Газпромбанка, каршерингов и КХЛ в белый список

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минцифры России пополнило белый список сайтов, сообщили в министерстве. В перечень доступных при отключениях интернета порталов в том числе вошли сайты Газпромбанка, Континентальной хоккейной лиги и каршерингов «Делимобиль» и «Белкакар».

В белый список включены сайты, IT-сервисы и приложения организаций из разных сфер. Среди них <…> Газпромбанк, Континентальная хоккейная лига, каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», — сообщило Минцифры.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким заявляла, что приложения для знакомств следует включить в белые списки для сохранения доступа к ним в периоды нестабильной работы интернета. Она подчеркнула, что цифровая среда стала для миллионов россиян основным каналом для выстраивания личных отношений, особенно в крупных городах и среди молодежи.

До этого в Госдуме предложили создать в России перечень разрешенных VPN-протоколов, или, иначе, белых списков. Инициатива направлена на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Автор предлагает сформировать список доверенных VPN-решений, которые можно будет использовать легально при сохранении мер цифровой безопасности.

Власть
Минцифры
ограничения
интернет
сайты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Север Украины оказался в темноте
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Обводят вокруг пальца»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

