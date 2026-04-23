Сайт НХЛ попал в белый список Минцифры Минцифры России включило сайты Газпромбанка, каршерингов и КХЛ в белый список

Минцифры России пополнило белый список сайтов, сообщили в министерстве. В перечень доступных при отключениях интернета порталов в том числе вошли сайты Газпромбанка, Континентальной хоккейной лиги и каршерингов «Делимобиль» и «Белкакар».

В белый список включены сайты, IT-сервисы и приложения организаций из разных сфер. Среди них <…> Газпромбанк, Континентальная хоккейная лига, каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», — сообщило Минцифры.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким заявляла, что приложения для знакомств следует включить в белые списки для сохранения доступа к ним в периоды нестабильной работы интернета. Она подчеркнула, что цифровая среда стала для миллионов россиян основным каналом для выстраивания личных отношений, особенно в крупных городах и среди молодежи.

До этого в Госдуме предложили создать в России перечень разрешенных VPN-протоколов, или, иначе, белых списков. Инициатива направлена на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Автор предлагает сформировать список доверенных VPN-решений, которые можно будет использовать легально при сохранении мер цифровой безопасности.