«Здравый подход»: экс-советник НАТО оценил российскую военную доктрину Экс-советник НАТО Жак Бо признал превосходство военной доктрины РФ над западной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Странам Запада придется пройти через революционные изменения в военной доктрине, чтобы выдержать прямой конфликт с Россией, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, военная доктрина России обладает преемственностью, которая дает здравый подход к ведению боевых действий.

Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность (с СССР. — NEWS.ru) в развитии [военной] доктрины, которая дает ей здравый доктринальный подход к ведению конфликта. <...> Западу придется адаптироваться к полю боя на Украине революционным путем, — отметил он.

Жак Бо объяснил, что главное отличие российской военной доктрины от западной состоит в сохранении наследия советских офицеров. По его словам, странам Запада в отличие от России пришлось кардинально изменить свою военную теорию и адаптировать ее под противника на Ближнем Востоке.

Экс-советник НАТО отметил развитие оружейных систем ВС РФ. По его словам, сейчас в российской армии можно найти «очень сложное и выдержанное в единой мысли оружие».

Французский историк Эммануэль Тодд ранее заявил, что у России нет планов атаковать западные страны, военная доктрина этой страны направлена исключительно на оборону. По его словам, несмотря на преимущество НАТО перед Россией в численности населения, Москва в случае угрозы для государства или для ее народа может нанести превентивный удар тактическим ядерным оружием.