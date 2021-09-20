ВМФ начал учения в Чёрном море

Около 20 кораблей и подлодок вышли в Чёрном море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолёты и вертолёты, — говорится в сообщении.

Как известно, на морских полигонах экипажи выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки. Также будут проведены учения по обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки условного противника с воздуха.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года российский Военно-морской флот получит сразу три атомные подводные лодки (АПЛ). По словам представителей в кораблестроительной отрасли, речь идёт о стратегической подводной лодке «Князь Олег» (проект 955А «Борей-А»), многоцелевой АПЛ «Новосибирск» (проект 885М «Ясень-М») и носителе беспилотных «Посейдонов» АПЛ «Белгород» (проект 09852).