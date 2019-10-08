https://static.news.ru/photo/9ed6ed22-e9b9-11e9-a6db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Многие представители властей зарубежных стран вынуждены скрывать свою истинную позицию в отношении Крыма или же выражать её осторожно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле ощущают скованность иностранных чиновников, когда заходит речь о полуострове, сообщает РИА Новости .

Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как за это проголосовали около 97% избирателей, проживающих на полуострове. В Москве неоднократно подчёркивали, что референдум был проведён в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН и вопрос его принадлежности закрыт окончательно. Несмотря на это Украина продолжает считать полуостров своим, но временно оккупированным РФ и строит планы по его возвращению.

Ранее News.ru писал, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отказался комментировать результаты референдума в Крыму в 2014 году, но при этом вспомнил, что полуостров принадлежал России до включения в состав Украинской ССР.