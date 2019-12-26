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Ветеринары напомнили о том, что игрушки «прилипалы» из сетевых магазинов, очень опасны для кошек и маленьких собак и могут убить животное. Об этом сообщило издание Life.ru.

У нас в больнице не бывает ни дня, чтобы не оперировали кошку или собаку. В месяц легко достаём 30–40 штуковин, — привело слова заведующего хирургическим отделением сети ветеринарных центров «Дарвин» Александра Васильева издание.

Игрушки очень мелкие, но при этом из-за своей конструкции могут застрять в горле или кишечнике небольшого животного. Кошки и маленькие собаки давятся «прилипалами или их потом достают из кишечника животного. Однако не все владельцы уделяют этому внимание и не обращаются за помощью к ветеринарам. Поэтому многие животные умирают.

Недавно шишку из 13-летнего йорка (йоркширский терьер) вытащили хирурги. И «Прилипалу». Стандартно, — процитировали студентка Вологодской молочно-хозяйственной академии имени Н.В. Верещагина Валерию Шагину Life.ru.

Отмечается, что для небольших животных может быть опасно употребление не только «прилипал», но и новогодних украшений, типа мишуры и «дождика».

Ветеринары отметили главный признак того, что животное съел что-то не то, и ему нужна медицинская помощь: рвота, вялость, отказ от пищи. В таком случае нужно обратиться как можно скорее за медицинской помощью. Если быстро обнаружить проблему, то животное, возможно, не придётся оперировать, отмечает издание.

Как писал NEWS.ru ранее ветеринарный врач, хирург Красногвардейской участковой лечебницы Москвы Павел Артамонов сообщил, что при приёме пищи или воды у кота начинается рвота, может быть не сразу, но через 5-10 минут. Если хозяин питомца такое видит, то он должен отвезти животное в ветеринарную клинику.