08 октября 2025 в 10:57

В зону СВО поставили партию дронов с ИИ

В зону СВО поставили 1,5 тыс. дронов «Тор» с искусственным интеллектом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В зону СВО поступили первые 1,5 тыс. мультироторных беспилотников «Тор», передает ТАСС со ссылкой на Народный фронт, который поддерживает разработчиков через Кулибин-клуб. Среди них есть модели с оптоволокном и интегрированными ИИ-модулями.

Возможны различные схемы управления: дрон может быть полностью автономен, может быть донаведен ИИ на цель, когда изначально оператор ставит точку [на цель]. Режим выбирает сам оператор. Дронов «Тор» различных модификаций безвозмездно было передано военным около полутора тысяч, — рассказал руководитель департамента проектов петербургского конструкторского бюро с позывным Рача.

Он также отметил, что дроны «Тор» прошли не менее десяти этапов модернизации, чтобы отвечать современным требованиям ведения боевых действий. В настоящее время в ассортименте имеются модели размером от 10 до 15 дюймов, оснащенные оптоволокном и ИИ-модулями.

Ранее сообщалось, что в СВО активно используется дрон-кабелеукладчик «Заноза» для прокладки линий связи. Устройство обеспечивает безопасность связистов и работает через минные поля и трудные участки. Кабель устойчив к внешним воздействиям, включая наезд транспорта.

СВО
дроны
искусственный интеллект
БПЛА
