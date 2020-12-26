В Россию из Сирии вернули ещё 19 детей

https://static.news.ru/photo/f636aa72-4790-11eb-90c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлился 12-й, последний в этом году рейс, который вывез 19 российских детей в возрасте от 3 до 15 лет из зоны боевых действий в Сирии. Скоро их направят родственникам в Дагестан, Башкирию, в Саратовскую и Кемеровскую области.

Мы осуществили последний вылет за детьми в этом году, но работа, конечно, продолжается. Тесты взяты, оформлены документы ещё на порядка 100 детей, и в следующем году мы возобновим наши вылеты, — цитирует пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анну Кузнецову.

Детей вывезли с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска. Сразу по прибытии их направили в московские медучреждения на осмотр. После карантина их передадут ближайшим родственникам в регионы РФ.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся в Ираке и Сирии, началась ещё летом 2017 года по поручению президента. Всего в этом году из Сирии вернули на родину 144 российских детей.

Как писал NEWS.ru, в ноябре самолёт Воздушно-космических сил России привёз из Сирии 31 российского ребёнка. В сентябре Кузнецова вернула в Россию четырёх российских детей.

Летом 2019 года сирийские дети, которые пострадали во время боевых действий, приезжали в Россию на отдых. Депутат Госдумы Наталья Поклонская договорилась об этом во время Ялтинского международного форума, в котором принимали участие в том числе глава полуострова Сергей Аксёнов и министр экономики САР. Сирийских ребят тогда встретили пансионаты Крыма, где они поправляли здоровье и отдыхали.