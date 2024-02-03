В российских экстренных службах назвали доказанной атаку Patriot на Ил-76 РИА Новости: атака Patriot на российский Ил-76 уже доказана

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Необходимости делать полную выкладку фрагментов самолета Ил-76 для подтверждения факта атаки с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot нет, заявил РИА Новости анонимный представитель экстренных служб. По его словам, для этого достаточно данных черных ящиков и экспертизы.

Потребности в выкладке нет никакой. <...> По поражающим элементам все понятно, все есть: и элементы, и обломки ракет, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все средства объективного контроля, к которым относятся прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, расшифрованы и по этим результатам «ясность есть».

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на французского военного чиновника сообщило, что Вооруженные силы Украины использовали зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский Ил-76. При этом западные источники не смогли подтвердить наличие украинских военнопленных на борту.

До этого президент России Владимир Путин официально потребовал прислать международных экспертов и провести необходимый анализ крушения самолета, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства. Он добавил, что в день трагического крушения Ил-76 было произведено два пуска с территории, подконтрольной властям Украины.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ни одна из зарубежных стран пока не откликнулась на призыв России расследовать атаку ВСУ на Ил-76 с украинскими военнопленными. По мнению представителя Кремля, на Западе боятся, что раскроется их причастность к крушению.