В России за сутки потушили 175 природных пожаров

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В России за минувшие сутки потушено 175 лесных пожаров, общая площадь которых составила 7083 гектара. К полуночи 8 мая на территории станы зафиксировано 89 действующих лесных пожаров на площади 13 638 гектаров, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Авиалесохраны.

Почти половина охваченной огнём территории приходится на Курганскую область. Там бушуют четыре пожара, площадь которых составляет 6355 гектаров.

Из-за природных пожаров режим ЧС введён в Красноярском крае, Курганской и Омской областях, а также в отдельных муниципалитетах Бурятии и Хакасии, в 45 субъектах действует особый противопожарный режим.

Ранее руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин рассказал, что ежегодно наблюдается два основных пика пожарной опасности: в апреле — мае и июле — августе. Весной природные пожары обычно вызваны поджогами сухой прошлогодней травы либо для сельскохозяйственных целей, либо из привычки что-то сжигать, либо из хулиганских соображений. По его словам, весеннюю волну пожаров Россия уже прошла и находится на выходе из неё, примерно через две недели, когда пойдёт зелёная трава, и особенно к концу мая будут фиксироваться единичные случаи возгораний.