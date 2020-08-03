В России стремительно падает популярность коммерческих вузов

https://static.news.ru/photo/e36aee5e-d575-11ea-b23e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число студентов платных вузов в России за пять лет сократилось более чем в два раза. в 2019 году оно составляло 332 тысячи, тогда как в 2014 году — 803,5 тысячи. С такими данными Минобрнауки ознакомился NEWS.ru.

Наибольшее количество учащихся коммерческих вузов отмечается в Москве (141,2 тысячи), Санкт-Петербурге (21 тысяча) и Татарстане (20,5 тысячи). В пятёрку регионов попали также Омская область (14,6 тысячи) и Московская область (12,6 тысячи).

Кроме того, в стране снизилось число принятых на обучение в частные вузы — с 170,8 тысячи в 2014 году до 102,4 тысячи в 2019. Тенденция коснулась и выпускников, которых стало в два раза меньше: в 2014 году их было 208,4 тысячи, тогда ка в 2019 — 108,2 тысячи.

Сокращение количества студентов платных вузов обусловлено жёсткой политикой Рособрнадзора, который закрывал негосударственные учреждения и их филиалы, отметил в беседе с NEWS.ru экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов. По его словам, это также связано с сохранением числа бюджетных мест в государственных вузах. Причём в дальнейшем тенденция усугубится.

Численность выпускников падает, бюджетные места в вузах не сокращаются и все сколько-нибудь успешные дети вполне могут поступить на бюджетные места в государственные вузы. Это очень сильно связано с числом бюджетных мест. Очередная инициатива руководства страны про увеличение бюджетных мест в регионах, конечно, приведёт к падению числа студентов в негосударственных вузах, — пояснил Болотов.

Он добавил, что в некоторых коммерческих вузах качество образования ничуть не уступает уровню подготовки в государственных.

Ранее заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что к 2024 году все места в вузах не станут бюджетными. По словам замминистра, в российских вузах дополнительно выделят чуть более 30 тысяч бюджетных мест. Увеличивать число бюджетных мест в высших учебных заведениях поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства упомянул в послании Федеральному собранию.