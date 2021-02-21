В России стали больше выявлять водителей под наркотиками

https://static.news.ru/photo/ff71a49e-744e-11eb-bc11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На российских дорогах в прошлом году сотрудники ГИБДД выявили 22,4 тыс. водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В сравнении с 2019 годом их число увеличилось на 5%. При этом количество пойманных за рулём в алкогольном опьянении практически не изменилось.

Пресечено 550,7 тысячи фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования, из которых 68,4 тысячи отнесено к уголовной юрисдикции, — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Число выявленных пьяных водителей, как и количество уголовных дел в отношении них по сравнению с 2019 годом практически не изменилось, увеличившись на 0,3% и 0,6% соответственно.

В то же время более чем на 5% — до 22,4 тысячи — возросло число выявленных водителей в состоянии наркотического опьянения, — уточнили в МВД.

В ведомстве напомнили, что уголовное дело за езду в нетрезвом виде возбуждается в отношении водителя, ранее уже привлекавшегося по этому поводу к административной ответственности. За такое преступление может грозить до двух лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, более 270 тысяч водителей за период с января по ноябрь 2020 года привлечены к административной ответственности за вождение в пьяном виде. По данным ГИБДД, этот показатель на 2,8% ниже, чем в 2019 году. Кроме того, за невыполнение законного требования полицейского о прохождении медицинского освидетельствования административному наказанию подвергнуты ещё 151,1 тысячи человек, что на 4,6% меньше прошлогоднего показателя. В ГИБДД также подчеркнули, что ситуация всегда находится в центре внимания правоохранительных органов и общественности.