Сотни тысяч пьяных водителей привлекли к ответственности в РФ за 2020 год

https://static.news.ru/photo/f095a2a8-4cf4-11eb-a2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Более 270 тысяч водителей за период с января по ноябрь 2020 года привлечены к административной ответственности за вождение в пьяном виде, сообщили в Госавтоинспекции РФ.

По данным ГИБДД, этот показатель на 2,8 % ниже, чем в 2019 году.

Кроме того, за невыполнение законного требования полицейского о прохождении медицинского освидетельствования административному наказанию подвергнуты ещё 151,1 тысячи человек, что на 4,6% меньше прошлогоднего показателя.

Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению всех показателей аварийности, пьянство за рулем остаётся наиболее социально опасным явлением, — отметили в ведомстве.

В ГИБДД также подчеркнули, что ситуация всегда находится в центре внимания правоохранительных органов и общественности.

Как писал NEWS.ru, ранее Госавтоинспекция предупредила россиян, что в период длинных новогодних выходных следует проявить сознательность и не садиться нетрезвыми за руль. Тем, кто не склонен к здравому самоограничению, сознательность помогут проявить патрули ГИБДД, которые в усиленном режиме выявляют подвыпивших автомобилистов на дорогах.