В России разработали новейший лазерный комплекс разведки

Фото: Министерство обороны РФ

Российские специалисты разработали новейший комплекс разведки, который при помощи лазерного луча может обнаруживать и идентифицировать человека на дальности 18 километров, рассказали РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, при применении ретранслятора дальность передачи данных может доходить до 400 километров. Комплекс разработали на основе решений, которые были отработаны при создании и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания «Ирония», однако у нового аппарата расширили функционал и повысили характеристики.

Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров, — рассказал источник в ОПК.

Отмечается, что в аппарат встроили компас, модуль спутниковой навигации и дальномер. Именно они фиксируют координаты, передающиеся получателю цифровым сигналом.

Ранее стало известно, что российские противодроновые ружья доказали свою эффективность во время спецоперации на Украине. Информированный источник подчеркивал, что в ВС РФ применяются несколько видов радиоэлектронных ружей — «Пищаль-ПРО» разработки «Росэлектроники» и REX, созданные «Калашниковым» (обе компании входят в Ростех). Они также позволяют захватывать дроны противника «в целом виде в качестве трофеев».