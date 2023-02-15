Источник заявил об эффективности противодронового оружия России в зоне СВО Российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне спецоперации

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Пищаль-ПРО

Российские противодроновые ружья доказали свою эффективность во время спецоперации на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на источник. В российской армии применяются несколько видов радиоэлектронных ружей — «Пищаль-ПРО» разработки «Росэлектроники» и REX, созданные «Калашниковым» (обе компании входят в «Ростех»).

И «Пищаль», и REX показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики. Ружья позволяют «отключать» используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции один-два километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ружья также позволяют захватывать дроны противника «в целом виде в качестве трофеев».

Отмечается, что оба радиоэлектронных ружья действуют на одинаковых принципах: за счет электромагнитного излучения в определенном диапазоне они подавляют радиосигналы и сигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками. В результате потери связи с оператором дрон, как правило, переходит в режим посадки.

Ранее стало известно, что в России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Аппарат способен доставить до 250 кг груза на расстояние. Грузовой отсек объемом 2650 литров позволяет загружать на борт габаритный груз, его при необходимости можно будет сбросить с парашютом. Крейсерская скорость беспилотника составит 195 км/ч, он сможет подниматься на высоту до трех тысяч метров.

9 февраля сообщалось, что новые разведывательно-ударные дроны-камикадзе РУД-250 скоро поступят на вооружение российским военнослужащим, первая партия уже отправлена на испытания в зону СВО. Устройства не оснащены GPS-модулем, поэтому ответственность за управление ими лежит на операторах.