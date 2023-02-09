Новейшие российские дроны-камикадзе отправили в зону СВО

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Новые разведывательно-ударные дроны-камикадзе РУД-250 скоро поступят на вооружение российским военнослужащим, первая партия уже отправлена на испытания в зону СВО, заявил в беседе с ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК им. М. А. Карцева Виталий Долгов. По его словам, устройства не оснащены GPS-модулем, поэтому ответственность за управление ими лежит на операторах.

Мы поставили новые разведывательно-ударные дроны (РУД-250) для применения в зоне спецоперации. Это маленькие дроны-камикадзе. Первая пробная партия в количестве пяти дронов уже была отправлена в зону СВО. Дроны летают без GPS, полет полностью ложится на плечи оператора. Это делается для того, чтобы дрон было сложнее отследить, — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что в ходе первых испытаний были выявлены недоработки и продуманы улучшения для будущих образцов. Так, беспилотники из новой партии можно будет использовать для сброса гранат. Также они обзаведутся новым ударопрочным пультом управления. Кроме этого, будет усилена работа аккумулятора и радиоканала.

Ранее стало известно, что в России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Аппарат способен доставить до 250 кг груза на расстояние. Грузовой отсек объемом 2650 литров позволяет загружать на борт габаритный груз, его при необходимости можно будет сбросить с парашютом. Крейсерская скорость беспилотника составит 195 км/ч, он сможет подниматься на высоту до трех тысяч метров.