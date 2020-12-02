В России предложили внести в туристический ГОСТ понятие глэмпинга

https://static.news.ru/photo/39564ba8-3479-11eb-a697-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/glampingutrish

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратился в Технический комитет «Услуги в сфере гостеприимства» Росстандарта с инициативой внести в ГОСТ о туристских услугах понятие «глэмпинг» — как «кемпинг повышенной комфортности». Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе общественной организации.

Как полагают в турсообществе, реализация идеи позволит создать условия развития современной инфраструктуры, разработать новые предложения и услуги для потребителя, а также расширить возможности для инвестиций.

Интерес к глэмпингам сегодня огромный, эффект от внимания к развитию туризма колоссальный, но возможности для реализации ограничены, так как не существует единого понятийного аппарата, формального определения понятия «глэмпинг» и НПА, регулирующего деятельность люксовых кемпингов, — отметил исполнительный директор, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Он добавил, что «глэмпинг» необходимо ввести в новый законопроект по автотуризму, который находится на этапе второго чтения в Госдуме, и в Градостроительный кодекс.

Ранее Ростуризм предложил возмещать из бюджетных средств часть стоимости детских путешествий по России.