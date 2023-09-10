В России появилась система противодействия подставным ДТП «Известия»: в РФ применят систему противодействия подставным ДТП на основе ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начали применять систему противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта, сообщают «Известия» со ссылкой на НТИ «Автонет». По информации издания, система смогла предотвратить более 150 таких случаев за один месяц.

Подставные ДТП представляют собой вид мошенничества, при котором попавшие в аварию автовладельцы пытаются оформить страховые выплаты постфактум. Для борьбы с этим явлением новая система собирает информацию с помощью встроенного в мобильный телефон гироскопа и сопоставляет данные о столкновении транспортного средства. В случае если гаджет не фиксировал удара, гироскоп и акселерометр его также не зарегистрируют. По словам разработчиков, это поможет избежать подставных аварий.

По информации издания, в настоящее время новым механизмом пользуется только одна компания по страхованию автомобилей, однако рассматривают внедрение новинки и другие фирмы данного профиля.

Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес приговор автоюристам, обвиняемым по делу о мошенничестве со страховыми выплатами на сумму более 100 млн рублей. Подсудимые подделывали документы пострадавших в ДТП с целью похищения средств. Следствие установило, что юристы с 2014 по 2019 год обманывали пострадавших в ДТП о якобы неправильно проведенных оценках ущерба их авто. При этом сообщники не планировали выполнять условия договора цессии.