В России готовят повышение сборов за нанесение ущерба природе

https://static.news.ru/photo/e2c2814a-38dd-11ea-805e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России планируется повышение «экологических» сборов для представителей бизнеса. В Министерстве природы решили не ограничиваться законопроектом об ограничении дивидендных выплат в случае, если компания не ликвидирует нанесённый природе ущерб, и обсуждают возможности прямого повышения фискальной нагрузки на предприятия.

Как пишут «Известия», в ведомстве, в числе прочего, рассматривают варианты увеличения экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

При этом в ведомстве подчёркивают, что следуют «дорожной карте» расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и паковки (РОП). Этот документ был утверждён в конце 2020 года вице-премьером правительства РФ Викторией Абрамченко.

При этом уровни экосбора и платы НВОС не конкретизируются. Сообщается лишь, что планируется пересмотреть порядок их расчёта, При этом ставки не росли уже три года.

Ответственность за выплату экологического сбора лежит на производителях или импортёрах товаров, не обеспечивающих самостоятельную утилизацию отходов от их использования.

Сбор на негативное воздействие на окружающую среду перечисляется за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты.

Ранее стало известно, что суд в израильской Хайфе запретил публиковать итоги расследования экологической катастрофы на средиземноморском побережье Израиля, из-за которой нефтепродукты загрязнили более 160 км пляжей. Об этом писал NEWS.ru.