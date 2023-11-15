Стало известно, почему не экспортируется дрон «Ланцет» Михеев: дрон «Ланцет» не экспортируется из-за высокой потребности в нем ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные заказчики интересуются российским барражирующим боеприпасом «Ланцет», но он не поставляется за границу в том числе из-за высокой потребности в нем Вооруженных сил РФ, рассказал ТАСС генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Еще одной причиной он назвал отсутствие разрешительной документации.

«Рособоронэкспорт» наблюдает серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, отлично проявившим себя в реальных боевых действиях. <...> «Ланцету» также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация, — сообщил Михеев в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

Министерство обороны Великобритании ранее высоко оценило эффективность российских беспилотников-камикадзе «Ланцет», назвав их лучшим оружием из арсенала армии РФ. По словам специалистов ведомства, они демонстрируют высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Также стало известно, что бойцам отдельного мотострелкового батальона на Херсонском направлении передали дроны-камикадзе «Жириновский». Партия включает 10 беспилотников, названных в честь покойного экс-лидера ЛДПР. Они были изготовлены по заказу партии волонтерами «Рокот-Центра 33», базирующегося во Владимире. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.