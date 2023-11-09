«Жириновский» появился в зоне СВО SHOT: российским мотострелкам под Херсоном передали дроны «Жириновский»

Фото: МО РФ

Российским бойцам отдельного мотострелкового батальона на Херсонском направлении передали дроны-камикадзе «Жириновский», пишет Telegram-канал SHOT. Как утверждается, партия включает 10 беспилотников, названных в честь покойного экс-лидера ЛДПР. Они были изготовлены по заказу партии волонтерами «Рокот-Центра 33», базирующегося во Владимире. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Разработчики беспилотников, как пишет SHOT, утверждают, что аппараты способны летать как в снег, так и в дождь. Беспилотники прошли тесты в боевых условиях, дальность их полета составляет порядка 12 км, уточняет канал.

Ранее бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск нанесли удар дронами-камикадзе по двум позициям Вооруженных сил Украины. Один БПЛА взорвался рядом с орудием, которое ВСУ накрыли маскировочной сетью, второй влетел в замаскированный блиндаж. В Сети появились кадры работы военнослужащих ВС РФ по пунктам дислокации противника.

До этого была опубликована еще одна видеозапись атаки российских военных на расположения и технику ВСУ при помощи FPV-дронов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как беспилотники атакуют огневые точки, системы наблюдения, а также пехоту противника в блиндаже и здании.