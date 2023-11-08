Российские FPV-дроны атаковали замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО Спецназ «Сибирь» атаковал дронами-камикадзе позиции ВСУ у Клещеевки

Фото: МО РФ

Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск нанесли удар дронами-камикадзе по двум позициям Вооруженных сил Украины, заявил в беседе с РИА Новости оператор FPV-дронов. Один беспилотник попал рядом с орудием, которое ВСУ накрыли маскировочной сетью, второй влетел в замаскированный блиндаж. Он пояснил, что украинские военные зачастую маскируют свои позиции мусором. В Сети появились кадры работы военнослужащих по точкам размещения противника.

В ходе воздушной разведки была обнаружена еще она позиция противника <...> сейчас летим туда, эта позиция уже давно, ее пару раз уже «разбирали», они уходили с нее, позиция пустовала, сейчас опять зашли и масксетью натянули, — сказал оператор БПЛА.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео, как боевая машина пехоты ВСУ стала давить своих военнослужащих в зоне СВО. На кадрах видно, как бронемашина наезжает на своих в лесополосе, пытаясь развернуться. Во время маневра несколько бойцов свалились с крыши машины, некоторые военные оказались под гусеницами.

Перед этим в Сети появилось видео уничтожения российскими военными штурмовой группы ВСУ на Ореховском направлении у населенного пункта Работино. На кадрах видно, как дрон армейского спецназа «Осман» нанес точное огневое поражение по украинским военнослужащим.