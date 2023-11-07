Опубликовано видео уничтожения штурмовиков ВСУ у Работино «РВ» опубликовал кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ у Работино

Фото: МО РФ

В Сети появилось видео уничтожения российскими военными штурмовой группы ВСУ на Ореховском направлении у населенного пункта Работино. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны», видно, как дрон армейского спецназа «Осман» нанес точное огневое поражение по украинским военнослужащим. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Канал отмечает, что командование ВСУ продолжает бросать штурмовые группы на позиции российских военных. ВДВ и спецназ отражают атаки, уничтожая пехоту украинской армии.

Ранее источник, близкий к Минобороны РФ сообщил, что ВС России применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием управляемых ракет с активными головками самонаведения в зоне спецоперации. Отмечается, что системы задействовали совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в зоне СВО активно применяются расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Наводчик-оператор ТОС с позывным Витим рассказал, что боевая машина работает преимущественно по ночам и это позволяет добиваться более эффективных результатов.

В Минобороны уточнили, что благодаря своей огневой мощи «Солнцепеки» за минувший год уничтожили несколько десятков опорных пунктов ВСУ. Также ТОС хорошо показали себя в ликвидации живой силы и бронированной техники ВСУ, указали в ведомстве.